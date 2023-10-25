Марио Станич назначен ассистентом главного тренера, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Хорват имел довольно успешную игровую карьеру, проведя 55 матчей за "шашечную" сборную и выиграв бронзовые медали ЧМ-1998. По пути на тот Мундиаль хорваты выбили Украину в плей-офф квалификации. На клубном уровне Станич защищал цвета Железничара, загребского Динамо, хихонского Спортинга, Бенфики, Брюгге, Пармы и Челси. После завершения выступлений работал скаутом в Брюгге (2011-2020) и советником по спортивным вопросам президента Хайдука. Обязанности 51-летнего Станича в Шахтере пока неизвестны.

Напомним, чемпионы Украины уволили Патрика ван Леувена и пригласили на его место Марино Пушича, работавшего ассистентом в Фейеноорде.

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