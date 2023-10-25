Шахтар офіційно оголосив про запрошення екс-гравця Челсі, який залишив Україну без чемпіонату світу
Шахтар формує команду фахівців навколо нового керманича Маріно Пушіча.
Маріо Станіч призначений асистентом головного тренера, інформує офіційний сайт донецького клубу.
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Хорват мав доволі успішну ігрову кар'єру, провівши 55 матчів за "картату" збірну і вигравши бронзові медалі ЧС-1998. Дорогою на той Мундіаль хорвати вибили Україну у плей-офф кваліфікації. На клубному рівні Станіч захищав кольори Желєзнічара, загребського Динамо, хіхонського Спортінга, Бенфіки, Брюгге, Парми та Челсі. Після завершення виступів працював скаутом у Брюгге (2011–2020) та радником зі спортивних питань президента Хайдука. Обов'язки 51-річного Станіча у Шахтарі наразі невідомі.
Нагадаємо, чемпіони України звільнили Патріка ван Леувена і запросили на його місце Маріно Пушіча, який працював асистентом у Фейєнорді.