"Горняки" выплатили Фейеноорду 1,25 млн евро компенсации за Марино Пушича, утверждает 1908.nl.

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Контракт боснийца был рассчитан до 2025 года, и чемпионы Нидерландов не горели желанием отпускать важного члена трененского штаба посреди сезона. Впрочем, просьба самого Пушича и хорошее предложение от Шахтера убедили Фейе. Источник добавляет, что это одна из самых больших, если не самая большая компенсация за ассистента на протяжении последних лет.

Напомним, "горняки" летом уже "покупали" нового тренера, но сотрудничество с ван Леувеном оборвалось на 12 матчах. Пушич только однажды в своей карьере был главным, когда возглавлял Твенте на уровне второго дивизиона Нидерландов.

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