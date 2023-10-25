"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию ключевого матча Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Барселона – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Руководство дончан решилось на ротацию тренера прямо по ходу сезона, чего не случалось с эпохи в Мирчи Луческу. Патрика ван Леувена уволили всего 9 дней назад, а на выходных его заменил Дарио Срна – впрочем, к матчу с ЛНЗ он консультировался уже с новым коучем. Им стал 52-летний Марино Пушич, работавший ассистентом Арне Слота в Фейонорде и АЗ.

Хорват работал главным тренером меньше сезона, в Твенте четыре года назад. Новый наставник "горняков" отличается вспыльчивым нравом – он лезет в драки с футболистами соперника и провоцирует скандалы в технической зоне. Очевидно, что клуб пытался откатить психологические настройки ко временам Игора Йовичевича, ведь прохладный стиль Патрика ван Леувена привел к потере раздевалки.

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Марино Пушич уже прибыл в Барселону и провел теоретическое занятие. Георгий Судаков заявил, что через 15 минут команда узнала больше, чем за последние три месяца. Руководство требует от него возвращения к "шахтерскому футболу" – с владением, комбинациями и удержанием инициативы в 90% случаев.

В матче с ЛНЗ из этого набора можно было увидеть только основательно подготовленные стандарты и неплохую работу против высокого прессинга. Наиболее характерным отличием от стиля Патрика стали своевременные диагонали – да и вообще команда лучше работала в глубину. Плюс стало больше владения, а Бондаренко начал больше работать на атаку (ранее он был перегружен дополнительными функциями).

Во всем остальном Шахтер остался таким же, как и был. Изменить что-либо капитально за столь короткое время невозможно. К сожалению, стоит говорить о сохранении старых проблем – команда снова отключилась по ходу игры. Это произошло в начале второго тайма матча с ЛНЗ. Эта особенность стала заметна ещё во времена Луиша Каштру, если не раньше. Посмотрим, сохранится ли она с новым тренером.

Очевидно, что с Барсой придётся играть по-другому. Здесь будет больше черновой работы и контратак – впрочем, как показал опыт матча с Антверпеном, дончанам лучше не отсиживаться в "автобусе" все 90 минут. Шахтер слабо защищается даже в УПЛ, но демонстрирует неплохой прессинг и контрпрессинг – по крайней мере, ему хватает интенсивности. Не в последнюю очередь именно он сломал Антверпен в предыдущем туре.

Пример Порту доказывает, что во встрече с Барсой точно нельзя быть пассивным. "Драконы" высоко накрывали гранда, навязывали большое количество единоборств и поддерживали очень высокий темп. При этом они активно лезли вперёд – в итоге, подопечные Хави не выдержали, сдав инициативу и полностью провалив второй тайм.

Марино Пушичу необходимо найти баланс между смелыми попытками препятствования стартовым розыгрышам "блаугранас" и надежностью сзади. Кстати, интересно, доверится ли он Матвиенко – в поединке с ЛНЗ центрбека оставили в запасе.

Это могло быть связано с необходимостью отдыха после сборной, однако стоит отметить и слабую игру в этом сезоне (особенно под давлением). Его длинные передачи сильно понадобились бы, однако с появлением Ракицкого дончане перестали быть столь зависимыми от них. Возможно, Николая выведут во фланг.

А Барселона будет давить. По интенсивности прессинга "блаугранас" являются лучшей командой в топ-5 лиг Европы – причем с колоссальным отрывом. Не мешает даже приход Фелиша, которому не хватает навыков игры без мяча на чужой половине (хотя он не ленится). Вместе с тем, не следует переоценивать значение этого аспекта.

Гранада, Мальорка, Сельта и Атлетик дали грандиозный бой Барселоне. Три из четырех этих команд борются за выживание в Ла Лиге. Они рвали каталонцев на контрах, легко входя в штрафную и разнообразно завершая эпизоды – оборона "блаугранас" не намного надежнее защиты Шахтера.

Впрочем, основная проблема подопечных Хави — нестабильность. Команда может выдать 45-60 минут, выглядя не лучше аутсайдера и создавая 2-3 момента. Или наоборот – потерять контроль над простой игрой. Эта особенность заметна по ходу всего сезона, а особенно она обострилась на фоне эпидемии травм.

Прямо сейчас чемпион Испании не может рассчитывать на Левандовски, Фрэнки, Педри, Рафинью, Кунде и Серхи Роберто, а Гави будет пропускать матч с Шахтером из-за дисквалификации. А Гави, между прочим, – ключевой футболист для прессинга и переходных фаз.

Но даже с такими проблемами Барселона остается смелой, агрессивной и эффективной командой. По количеству созданных моментов "блаугранас" идут на равных с Реалом, имея отрыв от других представителей Ла Лиги. Не хватает только реализации.

Агрессивность Барселоны подтверждается не только острыми эпизодами, но и тактическим построением. В частности, позицией Канселу – профильного фулбека (а не переработки с ЦЗ, как в случае с Кунде). Он высоко поднимается, активно входит в штрафную и имеет свободу в принятии решений на чужой половине. Жоау будет колоссальной проблемой для Шахтера – возможно, даже большей, чем феноменальный Фелиш.

Очень хочется, чтобы игроки и тренеры Барселоны держали в голове Классико, которое состоится уже в выходные. Звёздам нужно беречь ноги – в составе и так немного футболистов осталось. Впрочем, вряд ли можно надеяться на такую милость. Не тот уровень, да и в группе ЛЧ ещё ничего не решено.

Ориентировочные составы на матч Барселона – Шахтер

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартинес, Бальде – Лопес, Ромеу, Гюндоган – Ямал, Торрес, Фелиш

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськив, Судаков – Сикан

Прогноз "Футбол 24"

Является ли Шахтер конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов? Пока трудно ответить. На фоне Порту всё было ужасно (за исключением голевой атаки), но там были большие вопросы к экспериментам Патрика. В первом тайме с Антверпеном история повторилась – только теперь соперник был слабее, а тренерский штаб "горняков" провел правильные тактические перестановки. Футболисты эффективно их реализовали, однако не обошлось без везения.

И где же настоящий Шахтер? Даже сейчас трудно понять, чего ожидать от дончан, учитывая фактор нового тренера. Если опираться на опыт предыдущих матчей, то следует готовиться к пропущенным голам – и не к одному. Впрочем, опыт предыдущих поединков Барсы показывает, что каталонцам тоже есть чего бояться.

Очевидно, что команда Хави – фаворит, но прогнозировать победу "блаугранас" нет смысла. Мы попытаемся поставить на то, что Шахтер не будет выглядеть ужасно, будет долго сохранять интригу, забьет хотя бы один гол и будет иметь шансы для второго взятия ворот тер Штегена. Этот прогноз основывается на том, что Барса даёт играть всем и пропускает по два даже от унылой Мальорки.

От "горняков" же никто не требует очков – их нужно набирать с Порту и Антверпеном. Психологического напряжения нет, так что можно побегать в свое удовольствие, продавая себя в Европу. Именно поэтому против грандов Шахтер всегда смотрелся даже лучше, чем с прямыми конкурентами.

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