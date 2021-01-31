"Очень физическая игра с множеством единоборств. Часто останавливали матч, много фолов. Возможности забить имели обе команды. Продолжаем работать под определенным усталостью и следуем своим путем. Решаем некоторые проблемы, появляются новые, однако наша цель – подойти к чемпионату и Лиги Европы в хорошем состоянии, и мы это сделаем.

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В последнее время мы реагируем на происходящее, однако очень сложно что-то конкретно планировать. Постоянно меняем планы. Вот сегодня было запланировано 90 минут игрового времени для некоторых утром, для некоторых – вечером. Сделать это не удалось.

Все произошло совсем иначе. Сейчас надеемся, что к концу сбора ничего больше не произойдет, не изменится, будет нормально. Также сегодня было важно обойтись без травм. Будто с ребятами после игры все хорошо.

Было важно отработать на поле, оставив свои ворота сухими, и создать максимальное количество моментов. Создать много моментов нам не удалось, впрочем мы не пропустили", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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