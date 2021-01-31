Донецкий Шахтер сыграл вничью с сербской Црвеной Звездой на сборе в Турции (0:0). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Црвена Звезда – 0:0

Шахтер (1 тайм): Пятов, Маркиньос, Бондарь, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо

Шахтер (2 тайм): Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Соломон, Маркос Антонио, Патрик, Тайсон, Дентиньо

Матч Шахтер – Црвена Звезда стартовал в 16:00 по киевскому времени. 31 января донецкий клуб должен был провести два спарринга, но утреннюю встречу со словенской Мура отменили из-за положительных тестов на COVID-19 в лагере соперника. Црвена Звезда – действующий чемпион и лидер чемпионата Сербии. Возглавляет команду легендарный Деян Станкович – бывший игрок Лацио и Интера.

Шахтер – Црвена Звезда: онлайн-трансляция спарринга "горняков" в Турции

"Горняки" едва не пропустили уже на 2-й минуте. Эль-Фарду нашел в штрафной Шахтера никем не прикрытого Фальчинелли, а тот проиграл свою дуэль Пятову. Сейв 35-летнего голкипера спасает чемпионов Украины от серьезных неприятностей в дебюте матча. Команда Каштру больше контролировала мяч, но сербы острее атаковали. На 14-й минуте только большое невезение помешало подопечным Станковича открыть счет. Фальчиненелли и Эль-фарду поменялись ролями – первый прострелил на линию вратарской, а второму не хватило миллиметров, чтобы замкнуть в пустые.

Оборона Шахтера напоминала проходной двор к середине первого тайма. Пятов крутился как белка в колесе – парировал удар в упор от Николича, перевел дальний выстрел Иванича в перекладину. Дважды за несколько минут каркас приходил на помощь "горнякам", которые проснулись в на 22-й минуте. Молодой Судаков выполнял в стиле Коно под дальнюю штангу – кипер перевел на угловой. Тете не реализовал прекрасный момент, пробив прямо по центру метров с 10-ти. Тот же бразилец попал в боковую сетку после скрытой передачи от Марлоса.

Шахтер постепенно освоился на чужой половине поля, а Црвена Звезда перешла на игру вторым номером. Перед свистком на перерыв Милунович выиграл борьбу на втором этаже – Пятов на месте. "Горняки" ответили несколько авантюрным ударом Марлоса с центра поля. 0:0 после стартовых 45 минут.

Каштру прогнозируемо перетасовал состав на второй тайм. В средней линии появились лидеры – Степаненко, Патрик, Тайсон. Впрочем опасность снова создают сербы. Гаврич беспрепятственно пробивал с правого края штрафной – рикошет и угловой. Тайсон перевел на прочность спину Патрика. Фактически вся "острота" от Шахтера состоянию на 67-м минуту.

А вот Трубин был вынужден тушить пожары. 19-летнего кипера оставили на произвол судьбы, когда Фальчинелли замыкал роскошную передачу Гаича. Анатолий выполнил эффектный сейв. Еще через несколько минут Трубин вовремя вышел из ворот, сократив угол обстрела.

Тайсон слабо пробивал в ближний после неплохой комбинации с участием Патрика и Антонио – Борян справился без проблем. В эндшпиле уже сам Алан влупил над перекладиной с линии штрафной. На этом все. Первый спарринг в Турции завершился без голов... и с большим количеством вопросов к игре украинского чемпиона.

Шахтер показал слабую физическую готовность с паскудную игрой в обороне, прежде всего до перерыва. После регулярных провалов у ворот Пятова сербы могли забивать минимум трижды. Разрывали как на флангах, так и по центру. Подопечных Станковича подвела меткость. Несколько раз от сербов просто отворачивалась удача.

Впереди же "горнякам" не хватало свежести. Удар Тете в середине первого тайма – единственный по-настоящему опасный момент. Выход лидеров после перерыва кардинально ситуацию не изменил. Даже серьезно сбавив обороты, сербы несколько раз больно "вкололи" дончан. Каштру нужно налаживать старые связи. За две недели до возвращения УПЛ и Лиги Европы команда выглядит очень сыро. Црвена Звезда, участник 1/16 ЛЕ, внушает тревогу перед еврокубками.

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