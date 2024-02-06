Состоялись очередные матчи квалификации на Олимпийские игры. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Отбор Олимпиада, финальная группа

Бразилия U-23 – Парагвай U-23 – 0:1

Гол: Перальта, 45+2

Незабитый пенальти: Эндрик, 28

Аргентина U-23 – Венесуэла U-23 – 2:2

Голы: Гонсалес (аг), 39, Альмада, 61 – Брейя (аг), 16, Келси, 90+10 (пен)

Удаление: Барко, 44, Луян, 90+7 – Ортега, 43

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Бразилия во втором матче подряд не смогла одержать победу. В середине первого тайма у Эндрика была прекрасная возможность открыть счет, впрочем, форвард Реала не сумел точно пробить с 11 метров. Парагвай единственный гол забил после подачи углового. В итоге бразильцы проиграли 0:1.

Настоящая драма была в матче между Аргентиной и Венесуэлой. Команды обменялись автоголами, а в конце первого тайма потеряли по игроку из-за удаления. Подопечные Маскерано вышли вперед благодаря голу Альмады, но удержать победный счет не удалось. Венесуэла заработала право пробить пенальти на последних секундах матча. Его удачно реализовал нападающий Шахтера Кевин Келси.