Олимпик в донецком дерби неожиданно одолел Шахтер. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпик – 1:2

Голы: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завийский, 41

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Паузу, вызванную матчами сборных, обе команды решили заполнить контрольным поединком. Донецкое "дерби" состоялась в Киеве на стадионе имени Банникова.

Каштру, несмотря на отсутствие большого количества исполнителей, выпустил на первый тайм довольно оптимальный состав. Среди новичков выделить можно разве что голкипера Евгения Гриценко (Гриценко, Додо, Витао, Пихалёнок, Сиприано, Майкон, Патрик, Маркос, Тете, Тайсон, Фернандо). После перерыва место в рамке занял Никита Турбаевский, а вместо Пихалёнка и Сиприано на поле появились 17-летний бразильский защитник Марк Рене Мампасси и опытный Богдан Бутко.

В составе Олимпика вызов в главную команду своей страны получил лишь литовский полузащитник Даниэль Романовский, поэтому состав выглядел следующим образом: Кичак, Пасич, Зотько, Снурницин, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский, Бенито, Тейшейра, Шахаб.

Уже на 12-й минуте иранский форвард Олимпика, замкнув фланговый прострел, открыл счет в матче. Впоследствии Захедитабар потеряет еще два убийственные моменты: в одном арбитр зафиксирует положение вне игры, а в другом – мяч попадет в перекладину. В конце первой сорокапятиминутки Тарас Завийский ударом из пределов штрафной увеличил преимущество своей команды до двух голов.

После отдыха неплохой шанс имел Тайсон, однако сербский голкипер Бетим Альими, который вышел после перерыва, в прыжке вытащил мяч из девятки.

Под конец матча дважды обострял Фернандо. И если в первом эпизоде, выйдя один на один с голкипером, он уже видел мяч в воротах – в последний момент спас защитник, который успел выбить круглого, то уже через минуту бразилец выполнил свою миссию успешно.

На последних секундах команды обменялись голевыми моментами: после выстрела грузинского полузащитника Тимура Чогадзе "горняков" спасла штанга, а удар Пихалёнка, который снова появился на поле, отразил Альими.

Неожиданная победа Олимпика, которую, однако, команда Игоря Климовского полностью заслужила.

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