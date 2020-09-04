Дванадцятий кросворд від "Футбол 24". Розігруємо футболку, яка наблизить вас до збірної України!

Стартуємо з огляду пошти.

Віталій Козьма: Завдяки вашому конкурсу підвищую свою футбольну ерудицію. Дякую за азарт.

Олег Валах: Знову знадобилось 3 вечори, щоб відгуглити більшу частину відповідей. Сьогодні вже збирався писати вам листа-скаргу за те, що загадуєте якихось москальськ... ой, російських футболістів. Мало того, що вони з держави – "найулюбленішого" сусіда, то ще й мені ледь весь кросворд не закосячили. Сам не знаю яким чудом, але відшукав того перспективного Дядюна.

Володимир Іванцюра: Щодо питання 27 по горизонталі, то воно поставлене некоректно і ввело читачів в оману. Команда Урава тільки в 2006 році ставала чемпіоном Японії, а 5 разів була віце-чемпіоном. (Ви, мабуть, берете до уваги лише титул, здобутий у Джей-лізі. Але японці й раніше грали у футбол і розігрували звання найсильнішої команди країни. Таким чином Урава тріумфувала у 1969, 1973, 1978 та 1982 роках – Футбол 24).

Максим Шемчук: Довго не давались естонці, Монументаль взявся з букв, а про трагедію навіть не знав. Ну а в питанні про Крим було ясно одразу зі слова "цивілізований".

Юрій З: Вже коли завершував переписувати "вертикальні" відповіді, навіяли вони мені таку фантазію: "сидячи в Ялті, в українському Криму, переглядати матч Україна – Австрія під гальби холодного елю". Ох, було б файно!

Василь Рошинець: Розгадав його в перший же вечір після опублікування, але відповіді не надсилав, оскільки нема резону – все одно два тижні попереду, і старання не будуть оцінені.

А ось наша постійна конкурсантка Лілія Гачкало із Умані забула вчасно надіслати відповіді, проте однаково зробила це вже сьогодні, поза межами конкурсу, – "просто перевірити себе". Такий крок приречений на повагу від редакції. Сподіваємося, Ліліє, надалі ви створите собі нагадування (бодай на смартфоні), щоб інтелектуальна праця давала вам змогу поборотися за приз :-)

Я вдячний киянину Сергію Зворському, а також Олександру і Євгену Татариновим за ідеї щодо вдосконалення нашого конкурсу – аби, незалежно від проміжних призів, тримати кожного учасника у тонусі. Обдумаю ваші пропозиції і, можливо, вже через два тижні ми розпочнемо інтелектуальний змаг у новому форматі.

Усі правильні відповіді на кросворд №11 "Парад легенд Динамо і колізей смерті"

Горизонтально: 1. Мартінкенас. 7. Б’єлса. 8. Дядюн. 9. НДР. 11. Монс. 14. Ряхн. 16. Тампа. 17. Рава. 18. Март. 19. Лаціо. 20. Радь. 22. Нант. 24. Кіо. 26. Товар. 27. Урава. 29. Монументаль.

Вертикально: 1. Моб. 2. Ролан. 3. Іван. 4. Кедр. 5. Нодія. 6. Сон. 10. Доміцці. 12. Опава. 13. Сталь. 14. Рамон. 15. Хорен. 21. Дуван. 23. Алаба. 24. Крим. 25. Оуен. 26. Том. 28. Аль.

Сліпим жеребом визначився переможець – Максим Шемчук, київський геодезист, постійний учасник нашого конкурсу. Для того, щоб отримати фірмову футболку із зображенням Андрія Шевченка, вкажіть домашню адресу, відділення Нової пошти, а також свій оптимальний розмір.

До уваги двох попередніх переможців – Юрія Климковича та Віталія Козьми! Не хвилюйтеся, ваші призи ми відправимо найближчими днями – наш кур'єр тривалий час перебував у відпустці.

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Зважаючи на вчорашню звитягу збірної України над Швейцарією, вважаємо за необхідне вдруге поспіль розіграти футболку із зображенням Андрія Шевченка. Аби рідна команда була, як то кажуть, ближчою до тіла.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 17 вересня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 18 вересня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 2. Зірковий угорський захисник, розстріляний комуністами за спробу емігрувати. 4. Титулований клуб країни Суомі. 7. Ім’я топового футбольного боса, який відсидів у тюрязі. 8. Хавбек збірної Японії 2000-х. 9. Двометровий гренадер, який провів за збірну Німеччини понад 100 матчів. Як його звуть? 10. Музичне прізвище результативного голландського вінгера 70-80-х. 11. Голкіпер світової слави, який виявився релігійним фанатиком. 12. Прізвисько екс-форварда київського Динамо. 13. Ім’я бомбардира Андерлехта і ПСВ, який закінчив кар’єру через подвійний перелом ноги. 14. Новачок Ліверпуля у 2016-му. 17. Захисник збірної Чехії. 19. Ім’я екс-нападника Базеля, Байєра, Галатасарая. 21. Народився у Франції, має італійську кров, грав за Алжир, а клубну кар’єру зробив в Іспанії. 22. Екс-наставник мадридського Реала. 23. Овал для велоперегонів. 25. Вона – стара, якщо із нальотом ретро. 28. 36-річний одноклубник Есеоли. 30. Могутній дідуган, який донедавна вправно закидав шайби в НХЛ. 31. Ім’я робочої конячки чемпіонів світу-1990. 32. Хавбек, запам’ятався виступами за Кардіфф у 2010-х. 33. Тренер, який вперше вивів збірну Бельгії на провідні позиції. 34. Словацький клуб із чемпіоном світу. 35. Екзотичний форвард одеського Чорноморця "нульових". 36. Зона, яка об’єднала українських ультрас. 37. Скорочене ім’я топового бомбардира нової генерації.

Вертикально: 1. Тренер, який привозив в Україну один із білоруських клубів на матч єврокубка. 2. Сан-… у Мілані. 3. Екс-форвард Кардіффа, Іпсвіча, Сандерленда, батько якого – індус. 4. Скромний клуб англійської "трясовини". 5. Ця команда лише одного разу дійшла до фіналу Кубка Італії. 6. Моторошний символ одного з португальських грандів. 14. Ім’я знакового легіонера київського Динамо – з команди його прибрав Блохін. 15. Не найкраща сторінка у кар’єрі Мілевського. 16. Хет-трик, тільки на два голи більше. 18. Клуб із батьківщини графа Дракули. 20. Тренерське ймення, благословенне титулом чемпіона світу. 22. Львів’янин в атаці кропивницької Зірки 1980-х. 24. Хавбек київського Динамо 90-х. 26. Філософія тренера. 27. Ключовий захисник Баварії на перетині тисячоліть. 29. Що об’єднувало Девіда Сімена, Брюса Гроббелара і Бернда Шустера? 30. Екс-наставник збірної Туреччини.

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