Шахтер встречался с Олимпиком в рамках товарищеского дерби. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпик – 1:2

Голы: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завийский, 41

Шахтер неожиданно проиграл Олимпику в контрольном матче

Олимпик шокировал именитого соперника уже на старте поединка, открыв счет. "Горняки" не пришли в себя после такого удара и до свистка на перерыв пропустили еще раз.

Во втором тайме Шахтер полностью завладел инициативой, но мяч упорно не шел в ворота Олимпика. Лишь в конце встречи Фернандо смог реализовать ошибку защитников номинальных гостей.

Стоит напомнить, что в составе "горняков" отсутствовал ряд ключевых игроков из-за вызова в национальные команды.

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