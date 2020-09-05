Олімпік у донецькому дербі неочікувано здолав Шахтар. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Олімпік – 1:2

Голи: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завійський, 41

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Паузу, викликану матчами збірних, обидві команди вирішили заповнити контрольним поєдинком. Донецьке "дербі" відбулась у Києві на стадіоні імені Баннікова.

Каштру, попри відсутність великої кількості виконавців, випустив на перший тайм доволі оптимальний склад. Серед новачків виділити можна хіба-що голкіпера Євгена Гриценка (Гриценко, Додо, Вітао, Піхальонок, Сіпріано, Майкон, Патрік, Маркос, Тете, Тайсон, Фернандо). По перерві місце у рамці зайняв Микита Турбаєвський, а замість Піхальонка і Сіпріано на полі з'явились 17-річний бразильський захисник Марк Рене Мампассі та досвідчений Богдан Бутко.

У складі Олімпіка виклик до головної команди своєї країни отримав лише литовський півзахисник Даніель Романовський, тож склад виглядав наступним чином: Кичак, Пасіч, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Бабенко, Політило, Завійський, Беніто, Тейшейра, Шахаб.

Вже на 12-й хвилині іранський форвард Олімпіка, замкнувши фланговий простріл, відкрив рахунок у матчі. Згодом Захедітабар втратить ще два вбивчі моменти: в одному арбітр зафіксує положення поза граю, а в іншому – м'ячить влучить у поперечину. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Тарас Завійський ударом з меж штрафного збільшив перевагу своєї команди до двох голів.

Після відпочинку непоганий шанс мав Тайсон, однак сербський голкіпер Бетім Альїмі, який вийшов після перерви, у стрибку витягнув м'яч з дев'ятки.

Під кінець матчу двічі загострював Фернандо. І якщо у першому епізоді, вийшовши сам на сам з голкіпером, він вже бачив м'яч у воротах – в останню мить врятував захисник, який встиг вибити круглого, то вже за хвилину бразилець виконав свою місію успішно.

На останніх секундах команди обмінялись гольовими моментами: після пострілу грузинського півзахисника Тимура Чогадзе "гірників" врятувала штанга, а удар Піхальонка, який вдруге з'явився на полі, відбив Альїмі.

Несподівана перемога Олімпіка, яку, однак, команда Ігоря Климовського повністю заслужила.

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