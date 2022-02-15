Шахтер и Мариуполь встречались в рамках спарринга. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Товарищеский матч

Шахтер – Мариуполь – 1:2

Голы: Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (аг.)

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Команды выбрали формат матча с двумя отрезками по 30 минут. Все самое интересное произошло после перерыва, где зрители стали свидетелями сразу трех голов.

Первыми отличились подопечные Маркевича. Николай Матвиенко привез атаку на свои ворота, отдав плохой пас на Степаненко. До Тараса передача не дошла, Кухарук перехватил мяч и без проблем поразил ворота Пятова.

Очень быстро "горняки" отыгрались благодаря взаимодействию Нереса и Тете. Матч направлялся к логической ничьей, но за несколько минут до финального свистка Мариуполь сумел вырвать победу. Прострел с правого фланга пытался прервать Бондарь, но молодой защитник попал в Пятова, от которого уже мяч оказался в сетке ворот.

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