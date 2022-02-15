Шахтар та Маріуполь зустрічались в рамках спарингу. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Товариський матч

Шахтар – Маріуполь – 1:2

Голи: Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (аг.)

"Зберігаємо спокій": Палкін анонсував повернення Шахтаря до Києва 19 лютого

Команди обрали формат матчу з двома відрізками по 30 хвилин. Усе найцікавіше трапилось після перерви, де глядачі стали свідками одразу трьох голів.

Першими відзначились підопічні Маркевича. Микола Матвієнко привіз атаку на власні ворота, віддавши незграбний пас на Степаненка. До Тараса передача не дійшла, Кухарук перехопив м'яч та без проблем поцілив у ворота Пятова.

Дуже швидко "гірники" відігрались, завдяки взаємодії Нереса та Тете. Матч прямував до логічної нічиєї, але за кілька хвилин до фінального свистка Маріуполь зумів вирвати перемогу. Простріл з правого флангу намагався перервати Бондар, але молодий оборонець поцілив у Пятова, від якого вже м'яч опинився у сітці воріт.

Динамо розбило Кайрат, прокинувшись по перерві – Циганков з красивим голом і асистом