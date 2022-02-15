"Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов.

Возобновление УПЛ оказалось под угрозой срыва, международные матчи могут пройти во Львове

Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с Металлистом 1925 в Святошино.

Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб на день позже – 19 февраля. Насколько мне известно, Ринат Ахметов будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, свой первый поединок во второй части сезона "горняки" проведут 26 февраля на выезде против Металлиста 1925. Начало встречи в 17:00.

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