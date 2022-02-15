Товарищеский матч

Динамо – Кайрат – 4:0

Голы: Касабулат, 8 (аг), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85

Состав Динамо: Бущан (Бойко, 73) – Кендзёра, Забарный (Боль, 73), Сирота (Попов, 85), Караваев (Дубинчак, 65) – Андриевский (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцык, 65) – Цыганков (Антюх, 75), Буяльский (Кулач, 81), Витиньо (Де Пена, 65) – Ванат (Шкурин, 73).

В первом спарринге на этом сборе Динамо уверенно обыграло сербскую Инджию. Тогда из-за класса соперника игра получилась простой. Сегодня киевляне встретились с более солидным оппонентом – казахским Кайратом. Было труднее. Кайрат в первом тайме играл на равных и остро отвечал.

Мирча Луческу на острие атаки снова дал шанс Ванату. Молодой форвард проявлял большую активность, постоянно открывался под передачи, оттягивался для розыгрышей в глубину. Именно он создал первый гол – прострел Ваната на Буяльского в свои ворота срезал Касабулат.

Атаки Динамо оставляли желать лучшего. Взаимодействие креативных футболистов было на низком уровне, фланги плохо поддерживали на чужой половине, качественных комбинаций не было. Моменты возникали только после индивидуальных действий Цыганкова, Буяльского или Витиньо. К тому же украинцам не удавалось разобраться в чужой штрафной – суетливость приводила к потерям, ударов почти не было.

Кайрат эпизодами включался и создавал Динамо серьезные проблемы. В конце первого тайма соперники прижали "бело-синих" к воротам и прошили владения Бущана серией острых прострелов. Самому голкиперу, правда, сложных задач Кайрат не подготовил. Казахи могли забивать после стандарта.

После перерыва Буяльский и Цыганков начали создавать перспективные моменты. Виктор ассистировал, а Виталий завершал – забить не удавалось. На помощь пришли стандарты, опять же хорошо исполненные Цыганковым. Кендзера пробил неточно, а вот Сирота воспользовался навесом. Точный удар головой – 2:0.

Более активной игрой в атаке Динамо уменьшило угрозу у собственных ворот. Кайрат вообще ничего придумать не мог. В итоге игру сделал Цыганков. Витя перед заменой шикарно пробил со штрафного – мяч опустился точно в угол. Финальный счет установил Кулач, который через 4 минуты после появления на поле замкнул прострел Кендзеры. Динамо разгромило Кайрат.

Динамо спокойно разгромило сербов на сборах – хорошая работа флангов, полезный Сидорчук на фоне потерь в центре поля