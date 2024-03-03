"Конечно, мы не знали, что Александрия не заявила Калюжного на матч с Шахтером. Мы в этой игре потеряли четырех футболистов: Матвиенко, Зубкова, Эгиналду и Степаненко. Тут должна иметь совесть Александрия, а не Шахтер.

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Я действительно не знал об этом. Узнал на следующий день. КДК и УАФ должны рассмотреть дело и решить по закону, как оно должно быть", – сказал Срна в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, в 18-м туре УПЛ в составе Александрии на матч против Шахтера (1:1) вышел полузащитник Иван Калюжный, который не был внесен в заявку "горожан". Как следствие, команде Ротаня грозит техническое поражение. КДК УАФ рассмотрит дело 4 марта.

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