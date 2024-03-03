"Звичайно, ми не знали, що Олександрія не заявила Калюжного на матч із Шахтарем. Ми в цій грі втратили чотирьох футболістів: Матвієнка, Зубкова, Егіналду та Степаненка. Тут повинна мати совість Олександрія, а не Шахтар.

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Я дійсно не знав про це. Дізнався наступного дня. КДК і УАФ мають розглянути справу та вирішити згідно із законом, як воно має бути", – сказав Срна в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у 18-му турі УПЛ у складі Олександрії на матч проти Шахтаря (1:1) вийшов півзахисник Іван Калюжний, який не був внесений у заявку "містян". Як наслідок, команді Ротаня загрожує технічна поразка. КДК УАФ розгляне справу 4 березня.

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