Матч Шахтер – Кривбасс состоится сегодня, 3 марта, на стадионе “Арена Львов”. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Николай Балакин.

Кривбасс получил мощное усиление перед дуэлью с Шахтером – Вернидуб сможет рассчитывать на чемпиона мира

Шахтер провалил старт весенней части сезона, вылетев из Лиги Европы и не сумев переиграть Александрию. Вопросы, прежде всего, возникали к игре подопечных Марино Пушича – и если фиаско с Марселем можно оправдать разницей в классе и тонусе, то 0:0 на КСК "Ника" шокировали. Команда Руслана Ротаня переигрывала "горняков", а дончане сбились на банальные кроссы.

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Причин для ужасного старта достаточно. Во-первых, "оранжево-черные" развивают обновленную модель игры, с кучей перемещений на поле. Во-вторых, изменилась конфигурация в центральном треугольнике – Судаков поднялся ближе к линии нападения, а пару опорников составляют Бондаренко и Крыськив (Степаненко почти пропустил сборы). В-третьих, в систему интегрируется большая группа новичков (Кевин, Эгиналду, Педринью).

А еще "горняки" подходили к матчу на фоне усталости после Марселя. В конце концов, можно вспомнить и воздушные тревоги, и плохой газон (Марино Пушич списал все именно на травку в Александрии) – впрочем, даже при таких условиях Шахтер был обязан показать больше. Особенно разочаровал Крыськив, которого на 55-й минуте пришлось заменить на "железного Степаненко".

Делать дальновидные выводы на такой короткой дистанции все же не следует, хотя пафосные заявления руководства клуба побуждают к таким действиям. Конечно, были и положительные моменты – классно проявил себя фулбек Педринью, а Траоре вернулся в состав. Да и вообще нет сомнения, что Шахтер скоро разыграется и начнет проявлять класс, однако к тому времени можно и чемпионство проиграть.

Тем более, что в соперниках Кривбасс, который сыграл с "горняками" 3:3 в первом круге. Криворожане лидируют в турнирной таблице, держась в пяти зачетных баллах от дончан. Правда, действующий чемпион имеет два матча в запасе – но даже при таких условиях получить "минус 8" будет неприятно. Особенно помня, что два очка Шахтеру накинули чисто технически из-за ошибки в заявке Александрии.

Между тем, подопечные Юрия Вернидуба выдали довольно симпатичный футбол в первом матче после возобновления сезона. Кривбасс переехал ЛНЗ (3:0). В глаза бросалась классная игра новичков – Аду и Соса работали с хорошей непрерывностью, прессинговали и хорошо открывались в зонах завершения. В техническом плане они также понравились.

Также следует отметить неожиданные тренерские решения. Понедельник с правого фланга обороны перешел в центр обороны и сыграл так, будто выступал там всю жизнь (а он по амплуа вообще начинал вингером). Новичок Бандейра, в свою очередь, при владении смещался с позиции фулбека в опорную зону.

Словом, было интересно – вот только большого количества моментов Кривбасс не создал. Команда Юрия Вернидуба доминировала на всех участках поля, однако в финальной трети ей сильно помогли привозы ЛНЗ.

Хрупкая оборона Шахтера обещает организовать криворожанам несколько хороших эпизодов, но для битвы за чемпионство нужно создавать больше – и самостоятельно. Впрочем, Шахтера это тоже касается. Посмотрим, кто кого.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якимец (Кривбасс)

Дисквалифицированные: Матвиенко (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Кривбасс

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо – Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин – Сикан

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Аду, Микитишин – Соса

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Марино Пушича дают 1.79, а на триумф Кривбасса – 4.75. Ничья была оценена коэффициентом 3.85.

Специалисты не определились с возможной результативностью. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.93, аналогичный тотал меньше – 1.98. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.50, а Дэниела Соси – на 4.50.

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