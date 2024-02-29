Полузащитник Александрии Иван Калюжный лаконично прокомментировал ситуацию в матче 18-го тура УПЛ против Шахтера – игрок вышел на поле, при этом не находясь в заявке команды.

Поединок против Шахтера получился специфическим для Ивана Калюжного – благодаря перфомансу он претендовал на звание игрока тура, но позже оказалось, что Александрия не внесла его в заявку на сезон. Теперь клубу грозит техническое поражение (3:0), хотя игра завершилась без голов.

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"Нужно обращаться в клуб, только с его согласия могу давать интервью. Как я отреагировал? Никак. Что могу сделать. Если бы я знал о том, что не заявлен, то конечно, не играл бы", – рассказал Калюжный в комментарии Sport.ua о своих переживаниях из-за этой ситуации.

Кроме того, изданию стало известно, что Александрия никаких комментариев на эту тему давать не будет, пока не будет заявления от УПЛ и окончания внутреннего клубного расследования, в котором определится, как допустили такую ситуацию.

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