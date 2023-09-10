Шахтер пытался найти клуб, который согласился бы арендовать полузащитника Хусрава Тоирова и обеспечил его игровой практикой, сообщает "ТаТоТаке".

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К сожалению, найти подходящую команду не удалось. Как следствие, таджикский легионер будет выступать за Шахтер U-19.

Напомним, Тоиров перешел в Шахтер из казахского Атырау в марте 2023-го за 300 тысяч евро и подписал контракт до 31 декабря 2027 года. В прошлом сезоне дебютировал за основу, проведя за команду Игора Йовичевича 2 матча. В нынешнем розыгрыше в УПЛ не сыграл ни одного поединка – Патрик ван Леувен пока не рассчитывает на него.

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