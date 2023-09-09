"Патрик очень любил дисциплину. Тогда ребята покупали себе розовые бутсы за 7 тысяч гривен и должны были черным маркером их зарисовывать, чтобы у всех были одинакового цвета. Из-за этого бутсы потом высыхали.

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Зимой, чтобы влезть в эти бутсы, некоторым ребятам пришлось их размачивать. Ван Леувен им говорит: "Куда вы размачиваете? Там же мороз минус 15 градусов, пальцы отморозите". А они: "Да нет, все нормально!". На следующий день вижу, они еле ходят и говорят: "У нас пальцы синие, едва ампутировать не пришлось", – вспомнил Шишка в интервью Українському футболу.

Напомним, Михаил находился в структуре донецкого клуба с 2011 по 2016 годы.

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