Шахтар намагався знайти клуб, який погодився б орендувати півзахисника Хусрава Тоірова і забезпечив його ігровою практикою, повідомляє "ТаТоТаке".

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На жаль, знайти відповідну команду не вдалось. Як наслідок, таджицький легіонер буде виступати за Шахтар U-19.

Нагадаємо, Тоіров перейшов до "гірників" з казахського Атирау у березні 2023-го за 300 тисяч євро і підписав контракт до 31 грудня 2027 року. Минулого сезону дебютував за основу, провівши за команду Ігора Йовічевіча 2 матчі. У нинішньому розіграші в УПЛ не зіграв жодного поєдинку – Патрік ван Леувен поки не розраховує на нього.

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