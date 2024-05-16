Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, который принадлежит Динамо, попрощался с Атлетико Насьональ, за который играл с июля 2023 года.

"Я возьму с собой все то прекрасное, что означало для меня пребывание в Атлетико Насьональ.

Динамо решило попрощаться с легионером, выступавшим на России – вингеру не простили роковой пенальти

Десять месяцев я был в этом прекрасном клубе с коллегами и удивительными людьми. И вместе нам удалось завоевать еще один трофей для этого клуба.

Спасибо всем, а особенно таким неутомимым фанатам, как вы. Я ухожу с 9 голами и с титулом лучшего в Колумбии", – написал Рамирес на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 25-летний нападающий находится в структуре Динамо с июля 2021 года. Его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.

К слову, ранее Рамирес заявил, что больше не поедет в Украину и сделает все, чтобы приостановить контракт с Динамо.

Динамо разбило Баварию по-грузински, а три легенды Сакартвело разъехались разными путями – инсульт, политика и тюрьма