"Я абсолютно уверен, что самые главные победы Шахтера впереди. И мы сделаем все возможное, чтобы наш клуб был достойно представлен в Европе.

Шедевральный гол Ковталюка пяткой в финале Кубка Украины в видеообзоре матча Ворскла – Шахтер – 1:2

Чтобы наши болельщики получали еще больше радостных эмоций от яркой, красивой, атакующей игры Шахтера. Потому что наши болельщики этого заслуживают. Многие из них сейчас мужественно защищают каждый метр нашей украинской земли. Благодаря им мы можем играть в футбол и радоваться нашим победам", – цитирует Ахметова официальный сайт "горняков".

Топ-менеджеры клуба (Сергей Палкин и Дарио Срна), а также тренеры команды (Марино Пушич и Марио Станич) передали президенту Шахтера золотые медали чемпиона УПЛ и обладателя Кубка Украины.

Шахтер выиграл Кубок Украины, удержав непростую победу над Ворсклой – "горняки" обошли Динамо по количеству трофеев