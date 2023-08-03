Шахтер не смог оформить рекордный трансфер в истории клуба, – источник
Шахтер намеревался подписать нападающего Фламенго Педро Абреу за сумасшедшую сумму.
"Горняки" сделали бешеное предложение Фламенго по Педро Абреу в размере 25 млн евро, утверждает издание Torcedores.
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Бразильский клуб даже принял оферту Шахтера, который предлагал 25 млн евро за 80% прав на игрока, но закрыть сделку не удалось. Дело в том, что в Бразилии трансферное окно закрывается 2 августа, поэтому трансфер не удалось быстро оформить. Интересно, что Фламенго отклонил предложения Брентфорда, Вест Хэма и Ноттингем Форест.
Заметим, что Педро Абреу провел 37 матчей за Фламенго в текущем сезоне, в которых отметился 26 голами и 4 ассистами. Напомним, что рекордным трансфером Шахтера был Бернард, которого "горняки" подписали за 25 млн евро.
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