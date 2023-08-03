Егор Князев вернулся из Европы и будет выступать под руководством Алексея Белика за юношеской команду Шахтера.

Донецкий Шахтер усилил свою юношескую команду украинским футболистом, выступавшим в Европе.

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Как стало известно Футбол 24, "горняки" вернули из Витесса своего молодого хавбека. Речь идет о 17-летнем Егоре Князеве.

Юный футболист покинул донецкий клуб после начала полномасштабного вторжения и оказался в Нидерландах не без помощи Евгения Левченко, бывшего игрока Витесса.

Правда, выступая за Ю-17 и Ю-18, Князев не убедил голландцев в выкупе контракта или хотя бы продлении аренды. Теперь будет играть за юношескую команду "горняков". Правда, позже – сейчас игрок залечивает травму.

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