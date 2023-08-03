"Гірники" зробили шалену пропозицію Фламенго щодо Педро Абреу в розмірі 25 млн євро, стверджує видання Torcedores.

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Бразильський клуб навіть прийняв оферту Шахтаря, який пропонував 25 млн євро за 80% прав на гравця, але закрити угоду не вдалось. Річ у тім, що в Бразилії трансферне вікно закривається 2 серпня, тож трансфер не вдалось швидко оформити. Цікаво, що Фламенго відхилив пропозиції Брентфорда, Вест Хема та Ноттінгем Форест.

Зауважимо, що Педро Абреу провів 37 матчів за Фламенго в поточному сезоні, в яких відзначився 26 голами та 4 асистами. Нагадаємо, що рекордним трансфером Шахтаря був Бернард, якого "гірники" підписали за 25 млн євро.

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