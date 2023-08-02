Верес в рамках 2-го тура УПЛ сыграл с Шахтером (1:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Ко встрече в Ровно "горняки" подошли со значительными кадровыми потерями. Из-за дисквалификации были недоступны Ракицкий и Назарина, а в лазарете пребывали Степаненко, Конопля, Швед и Петряк. К ним присоединились Судаков (аппендицит) и Бондарь (перелом ключицы).

Потеря последнего оставляла вопросы относительно центра защиты Шахтера. Была надежда увидеть новичка Лемкина, но он не попал в заявку. Патрик ван Леувен доверился Козику, а на всех остальных позициях обошелся без изменений. На поле Авангарда вышел тот же состав, что и на матч с Металлистом 1925.

Тактика дончан в первом тайме тоже оказалась аналогичной. Сикан формально был "десяткой", но по факту должен был насыщать зоны завершения в штрафной и выигрывать подборы перед ним. Фактически, Шахтер работал в схеме 4-4-2.

Кащук снова вышел слева и запускал подачи – да и вообще вся игра была заточена под перевод на фланг с последующим кроссом. Центр почти не использовался. Изредка туда заходил Бондаренко, чтобы отдать передачу на фулбека или вингера. Структура Шахтера при игре на мяче выглядела примерно вот так:

В матче с Металлистом 1925 такой футбол вылился в 17 угловых и невероятное количество навесов. Моментов и ударов тоже было много (аж 23) – и поединок с Вересом начался с них. Уже на 5-й минуте Кащук прибежал на дальнюю штангу и сбросил диагональ Зубкова вдоль линии вратарской. Сикан замкнул головой, однако Паст спас ривненчан!

Впрочем, дальше дела пошли так себе. В основное время Шахтер уже ничего не создавал – вспомнить можно разве что удар Зубкова с отскока метров с 20-ти и замыкание углового в исполнении Сикана. Оба оказалась неточными (особенно удар Даниила).

Проблемой Шахтера стала тактика Вереса. Подопечные Сергея Лавриненко садились в низкий блок, причем в линию к защитникам часто опускались сразу два вингера. Опорники и "десятка" перекрывали центр и цеплялись за отскоки. Общая структура держалась в схеме 5-4-1 или даже 6-3-1, отмечаясь высокой плотностью – игроки Шахтера раз за разом проигрывая "ничейные мячи".

В середине первого тайма ровенчане даже начали наказывать Шахтер контратаками, пользуясь недостатками высокой линии обороны "горняков". Центральная тройка выигрывала подборы и придерживала мяч, а вингеры сразу же убегали за спину соперникам. В этой работе стоит отметить и нападающего Марусича – его опускания изрядно помогали в переходных фазах.

Вересу не хватало качества в завершающей фазе, однако сам выход в контратаку выглядел шикарно. Как следствие, на поле установилось равновесие. Оно вполне устраивало тренера "народного клуба".

И говорили бы мы в этом матче исключительно о футболе, если бы не шокирующие две минуты компенсированного времени. На 45+1-й Шахтер заработал стандарт прямо на углу штрафной Вереса. Арбитр Ярослав Шандор показал Матвиенко, что надо бить по свистку, а затем сделал странный жест.

Через секунду Николай пробил без свистка. Никто не был к этому готов – мяч влетел в ворота! 0:1.

А уже через минуту Шахтер остался в меньшинстве! Бондаренко при попытке прервать контратаку влетел шипами в колено Сикейри. Арбитр показал прямую красную.

В раздевалке Патрик ван Леувен провел двойную замену. Вследствие повреждения с игры сняли Зубкова, вместо которого вышел Очеретько – он должен был заполнить зону Бондаренко. Гочолейшвили же из-за желтой карточки уступил место центрбеку Фарине. Сикан шел на левый фланг, Кащук переходил на правый, а схема приняла вид 4-4-1.

В такой формации Шахтер оказался совершенно беспомощным. До 80-х минут донетчане не создали ни одного момента. Вспомнить можно только врывание Сикана на левый край штрафной, после которого произошел прострел под удар Крыськиву – Дмитрий пробил неудачно.

Даже в равных составах Шахтер не мог пройти блок Вереса, а в меньшинстве "горняки" вообще отошли назад. Хозяева перехватили инициативу, хотя острых эпизодов долгое время тоже не возникало. До 80-х минут было только два эпизода. Первый: на 54-й Близниченко выполнил перевод на дальний край штрафной, а Сикейра спокойно принял мяч и пробил с острого угла – выше ворот!

Второй же момент завершился голом! Жители заработали угловой, Марусич выиграл у Ризныка борьбу за подачу и сбросил ее вдоль ворот, а Шевченко в суматохе затолкал "круглого" в сетку. 1:1!

Патрик ван Леувен за три минуты до этого выпустил Вьюнника вместо Кащука, но этот ход ничего не дал. В эндшпиле же матча на поле появились вингер Педринью и опорник Кастильо. Шахтер пытался что-то организовать впереди, но попытки выглядели совершенно хаотично.

Верес же и не думал садиться в низкий блок – подопечные Сергея Лавриненко пытались вырвать победу. Ровенчане оказывали серьезное давление, выигрывая единоборства и раз за разом убегая в быстрые атаки. Команде не хватало только качественного завершения. После забитого гола "народный клуб" создал только один опасный момент – это Шевченко с дистанции приложился в девятку, заставив Ризныка выполнять эффектный сейв.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Шахтер уже во 2-м туре нового сезона УПЛ теряет очки!