Накануне итальянское издание Calciomercato распространило инсайд о том, что Мудрик уже якобы покинул расположение Шахтера и улетел в Англию, где должен присоединиться к Брентфорду. Однако агент заверил, что это – неправда.

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"Действительно, к Михаилу, ставшему одним из главных открытий этого сезона, сейчас большой интерес со стороны многих европейских клубов, но футболист находится в расположении Шахтера на тренировочном сборе в Турции и готовится к участию в благотворительных матчах", – отметил Алехин в комментарии Sport Арена.

Напомним, зимой Брентфорд делал два предложения по Мудрику (12 млн и 15 млн + бонусы), однако Шахтер отказал англичанам, а сам футболист пролонгировал контракт с клубом до 2026 года.

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