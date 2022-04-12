Напередодні італійське видання Calciomercato поширило інсайд про те, що Мудрик вже нібито покинув розташування Шахтаря і полетів у Англію, де має приєднатися до Брентфорда. Однак агент запевнив, що це – неправда.

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"Справді, до Михайла, який став одним із головних відкриттів цього сезону, зараз великий інтерес з боку багатьох європейських клубів, але футболіст перебуває в розташуванні Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині та готується до участі у благодійних матчах", – зазначив Альохін у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, взимку Брентфорд робив аж дві пропозиції щодо Мудрику (12 млн і 15 млн + бонуси), однак Шахтар відмовив англійцям, а сам футболіст пролонгував контракт з клубом до 2026 року.

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