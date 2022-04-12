Шахтер объявил о возвращении Ракицкого
15:03 - Читати українською
Бывший защитник Шахтера Ярослав Ракицкий снова примеряет оранжевую форму.
Шахтер на своем официальном сайте объявил, что Ракицкий присоединился к команде и сыграет в благотворительных матчах в поддержку Украины.
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Возвращение Ярослава в форме горняков может состояться уже 14 апреля в матче с польской Лехией. Добавим, что об официальном сотрудничестве пока речь не идет.
Напомним, Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.
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