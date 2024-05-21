"Игроки Зари получили премию, потому что наступил день Х, 19 мая. Насколько я знаю, они получили ее даже на день или два раньше.

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Но была получена одна премия из двух – другая это за победу над Брейдабликом (1:0, 4:0). Там речь шла о сумме в 100 тысяч долларов на всех, и для менеджерского, администраторского персонала клуба. А вот главный бонус – за выход в еврокубки – команда получила.

По моей информации, рассчитывался он справедливо, адекватно – по количеству времени, которое игроки проводили на поле. Это где-то одна тысяча в валюте за один полностью сыгранный матч. То есть человек, который провел 25-30 матчей, может заказать себе в Америке Теслу", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, год назад Заря заняла в чемпионате Украины третью строчку. Бронза предусматривала денежный бонус, ведь гарантировала групповой этап одного из еврокубков. Но даже выступив в нем, игроки и тренеры не получили обещанного. Из-за этого конфликта относительно премиальных в марте произошел бойкот группой футболистов Зари матча с Динамо.

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