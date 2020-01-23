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Шахтер назвал имя нового спарринг-партнера

18:19 43 Читати українською
Шахтер назвал имя нового спарринг-партнера
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Подопечные Луиша Каштру проведут дополнительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.

Шахтер проведет еще один спарринг, соперником "горняков" станет сербский Пролетер, сообщает официальный сайт дончан.

Шахтер обошел Динамо и стал лучшим украинским клубом в рейтинге IFFHS – киевляне серьезно опустились

Поединок запланирован на 29 января, а начало – в 9:45 по киевскому времени.

Добавим, что кроме Пролетера, Шахтер проведет контрольные встречи с Лехом (25 января), Войводиной (26 января) и Словацко (30 января).

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Пролетер Пролетер Товарищеские матчи Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Зимние сборы
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