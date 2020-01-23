Шахтер обошел Динамо и стал лучшим украинским клубом в рейтинге IFFHS – киевляне серьезно опустились

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила клубный рейтинг по итогам 2019 года. Шахтер и Динамо попали в первую сотню, однако продолжили терять позиции.

Неудачные результаты украинских клубов в еврокубках в течение 2019 года не могли не повлиять на позиции в рейтинге, который традиционно составляет IFFHS – Международная федерация футбольной истории и статистики.

По сравнению с прошлым годом, Динамо и Шахтер опустились в рейтинге. Особенно это касается киевского клуба, который год назад занимал 37 место, а сейчас потерял почти 40 позиций и разместился на 75 строчке. На фоне динамовцев потери Шахтера не столь весомые – "горняки" опустились с 65 на 70 место. Таким образом, Шахтер обошел Динамо в данном рейтинге и занимает самую высокую позицию среди всех украинских клубов. Заметим, что в прошлом году украинские гранды также теряли позиции. Тогда Динамо опустилось на 10 позиций, а Шахтер – на 32.

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Существенно поднялась луганская Заря, которая год назад занимала скромное 329 место. Теперь луганчане делят 137-139 позиции с эквадорским Универсидад Католика и турецким Истанбул Башакшехиром. Несколько улучшила свои позиции и Александрия, которая разместилась на 315 строчке рейтинга. Другие представители Украины в топ-400 не попали.

Отметим, что туринский Ювентус опустился с 5 на 17 место, а Реал – со второго на 21. А вот Вулверхэмптон совершил впечатляющий подъем – "волки" из седьмой сотни прыгнули сразу в топ-10. Полностью топ-400 можно посмотреть по ссылке.

Топ-10 рейтинга IFFHS выглядит следующим образом:

1. Ливерпуль (Англия) – 15 место в 2018 году

2. Барселона (Испания) – 4 место в 2018 году

3. Манчестер Сити (Англия) – 23 место в 2018 году

4. Фламенго (Бразилия) – 48 место в 2018 году

5. Селтик (Шотландия) – 12 место в 2018 году

6. Валенсия (Испания) – 66 место в 2018 году

7. Аякс (Нидерланды) – 17 место в 2018 году

8. Челси (Англия) – 19 место в 2018 году

9. ПСЖ (Франция) – 14 место в 2018 году

10. Вулверхэмптон (Англия) – 693 место в 2018 году

70. Шахтер (Украина) – 65 место в 2018 году

75. Динамо (Украина) – 37 место в 2018 году.

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