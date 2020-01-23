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Шахтар назвав ім'я нового спаринг-партнера

18:15 223 Читать на русском
Шахтар назвав ім'я нового спаринг-партнера
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Підопічні Луїша Каштру проведуть додатковий контрольний матч на першому тренувальному зборі в Туреччині.

Шахтар проведе ще один спаринг, суперником "гірників" стане сербський Пролетер, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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Поєдинок запланований на 29 січня, а початок – о 9:45 за київським часом.

Додамо, що окрім Пролетера, Шахтар проведе контрольні зустрічі з Лехом (25 січня), Войводиною (26 січня) та Словацко (30 січня).

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