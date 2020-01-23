Шахтар назвав ім'я нового спаринг-партнера

Підопічні Луїша Каштру проведуть додатковий контрольний матч на першому тренувальному зборі в Туреччині.
Шахтар проведе ще один спаринг, суперником "гірників" стане сербський Пролетер, повідомляє офіційний сайт донеччан.
Шахтар обійшов Динамо та став найкращим українським клубом у рейтингу IFFHS – кияни серйозно опустилися
Поєдинок запланований на 29 січня, а початок – о 9:45 за київським часом.
Додамо, що окрім Пролетера, Шахтар проведе контрольні зустрічі з Лехом (25 січня), Войводиною (26 січня) та Словацко (30 січня).
Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера