"На ровном месте повредил связки голеностопа и предварительно вылетел на три недели. А знаете, как повредил? Во время матча против ЛНЗ подвернул ногу, вступив в яму на поле.

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Вы просто вдумайтесь... Мы говорим – это Премьер лига, не чемпионат района на кукурзном поле. Это элитный дивизион. И один из лучших игроков сезона получает серьезную травму, потому что на поле яма! Вылетает на три недели в самый ответственный момент сезона, в разгар чемпионской борьбы", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Если прогноз сбудется, то Бондаренко рискует пропустить два матча с Черноморцем, супербитву с Динамо и финал Кубка Украины против Ворсклы (15 мая).

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