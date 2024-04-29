Шахтер продолжает удерживать Динамо на расстоянии четырех очков в турнирной таблице УПЛ. "Горняки" без особых проблем уложили на лопатки ЛНЗ (3:0), ответив на волевую победу киевлян над СК Днепр-1 (2:1). После матча в Днепре было много вопросов относительно судейства и эффективности VAR.

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26 тур не прошел и без надуманного скандала. После отбытия двухматчевой дисквалификации в составе "горняков" на поле появился Александр Зубков, который пропускал два поединка подряд против Зари. Немало пабликов заметили в этом нарушение регламента, мол, поединок 10-го тура против луганчан не должен был бы засчитываться на баланс Зубкова и вообще за его появление на поле против ЛНЗ стоило бы засчитать Шахтеру техническое поражение. Почему к дончанам не было претензий и ответы на другие вопросы – в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.