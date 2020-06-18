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Шахтер рискует потерять тренера – ассистент Каштру может вернуться в Спортинг

19:36 - Читати українською
Шахтер рискует потерять тренера – ассистент Каштру может вернуться в Спортинг
Филипе Селиккая / ФК Шахтер

Тренерский штаб Луиша Каштру в Шахтере может претерпеть определенные изменения.

Один из помощников главного тренера донецкого Шахтера Филипе Селиккая может сменить место работы, сообщает издание Record.

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35-летним наставником интересуется Спортинг. Лиссабонский клуб хочет предложить португальцу пост главного тренера дубля.

К слову, Селиккая, который пришел в Шахтер вместе с Луишем Каштру в июне 2019-го, уже имеет опыт работы со Спортингом: с 2015 по 2017 гг. он был ассистентом тренера команды U-19. Кроме лиссабонцев он тренировал в Бенфике команду U-15 и полупрофессиональный клуб Алмада.

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Шахтер Шахтер Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Луиш Луиш Каштру
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