Шахтер пережил кошмар против Колоса – 18-летний украинец стал героем, экс-динамовцы простили

Колос уступил Шахтеру (0:1) на НСК Олимпийский в 26 туре УПЛ. Счет и обзор матча матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Матч без турнирной интриги. Абсолютно лучшая команда УПЛ против клуба, который выглядит откровенно самым слабым в чемпионской шестерке. Колос готовится к плей-офф Лиги Европы и может себе позволить эксперименты и любую серию поражений – команда Костишина 5 туров подряд не брала очков. Будем откровенны, для Коваливки большой фарт уже в самом выходе в топ-6, ведь конкуренты снизу по игровым и статистическим параметрами ничем особо не уступали.

Колос – Шахтер: онлайн-трансляция матча

Тайсон и Марлос довели мяч до Патрика на 3-й минуте. Первый в матче удар потянул Волынец – было довольно опасно. Колос попытался войти в штрафную Шахтера через зону Сиприано, который заменил тяжело травмированного Исмаили. Матвиенко заблокировал. Марлос наступил шипами в борьбе на Вильхьяльмссона. Исландец с криком повалялся на газоне, хотя его тренер активно кричал: "Вставай, вставай!". Не жалеет Руслан Костышин своих подопечных. Марлос получил блестящий пас в разрез от Патрика. Защитник Колоса успел заблокировать удар.

Роскошный момент Колоса на 13-й. Экс-форвард киевского Динамо Владимир Лысенко не заметил Степаненко на втором этаже, но Трубин в красивом прыжке выручил. А подавал штрафной другой экс-динамовец Андрей Богданов. Еще один жесткий фол в центре поля. Гавриш жестко играл и в мяч, и в Мораеса. Жуниор еще и вроде бы наступил на ногу капитана Коваливки. Досталось в другом эпизоде ​​и Коноплянке. Приятно, что судья не разбрасывается карточками, поэтому пока без "горчичников". Дает бороться Копиевский. Было бы хорошо, если бы и в других матчах рефери не бегали проверять игровые стыки на повторах, каждый раз высасывая из пальца удаления имени VAR. Ну или хотя бы выработали одну стратегию судейства.

Неплохо Колос сушит игру и пытается комбинировать на чужой половине, хотя с последним уже похуже. Многие мелких грубостей и перерывов. Что интересно, чаще грешит этим более техничный Шахтер. Не пускают в автобус Костишина безбилетников из донецкого клуба. На 30 метрах от ворот Волынца контроллеров больше, чем "зайцев", все спокойно перекрывают номинальные хозяева. И снова Колос завершает ударом свою атаку. Больше для статистики, чем об остроте, но у команды Каштру и этого нет. Марлоса, казалось, все же потеряли в штрафной, но пас на Мораеса оказался не лучшей затеей – Жуниор поскользнулся.

Уже дважды Волынцу оказывали помощь. Незаменимый вратарь Колоса, который вытащил уже не один матч в сезоне, все-таки продолжил игру, хотя раздавались крики о повреждении задней поверхности бедра. Каштру спрятал голову от игры своей команды. Таким расстроенным португальского тренера давно не видели. На 42-й минуте Колос позволил Тайсону увидеть ситуацию и без давления забросить на Додо. Мораес замыкал прострел последнего, но удар не получился. Еще и травмировался Жуниор, столкнувшись с соперником.

При подаче углового Степаненко толкал Петрова, а затем получил рукой в лицо. Кричал Тарас так на полноценный пенальти, но Копиевский зафиксировал фол в атаке. Тайсон разрезал защиту пасом на Мораеса. Волынцу пришлось сбивать, но судьи зафиксировали очень сомнительный офсайд. Похоже, это должно было быть пенальти, откровенная ошибка Копиевского как минимум с положением вне игры. Еще одну контру пропускает Колос, заигрываясь в атаке. Еле отбилась Коваливка. "Бл**ь, которые пятки", – не подбирал слов Волынец, накричав на слишком расслабленных своих защитников.

Перекладина спасает Колос на стандарте (Степаненко замыкал скидку Матвиенко), 2 добивания не находят цели. Однако ошибка на своей половине приводит к легкому взятию ворот. Марлосу никто не позволил отдать, Мораеса (единственного против нескольких защитников) совершенно потеряли. Жуниор спокойно перебросил голкипера. Шахтер даже используя 25% своих возможностей, практически стоя, открывает счет. А вот Трубин нравится сегодня. Сначала исполнил роль либеро, не позволив Колосу застать врасплох длинным пасом, а потом спокойно нейтрализовал удар Кожушко после фланговой подачи.

Мораес выходил один на один – Волынец сыграл корпусом, будто защитник, и оттеснил Жуниора. Богданов разрезал редуты пасом на Антюха, но Денис, заменивший Лысенко, замешкался с ударом и проиграл дуэль Трубину. Соломон, вышедший на 61-й вместо Коноплянки, выкатил под удар – защитники Колоса блокируют. Пошла безумная ливень. Смирный дважды выбегал в быстрые контры. Сначала неточный удар, а затем был опасный прострел с правого фланга, однако игрок Колоса не сориентировался перед воротами и запутался в мяче. Тайсон снова набрасывает на Додо, Соломон обязан забивать без препятствий на линии вратарской, но и здесь не получается удар.

И снова Богданов, самый опасный в команде Костишина. Экс-хавбек Динамо неплохо закрутил издалека, а Трубин не менее эффектно вытащил из-под перекладины. Болбат заменил Сиприано. Новая позиция для Сергея, который проиграл Додо борьбу за правый фланг защиты. Об игре недозволенной концовкой в штрафной Шахтера кричат хозяева. Игроки жалуются, а судья разводит руками. Здесь все правильно. Матвиенко прижимал руки и не расширял пределы тела. Все, 1:0 – 18-летний вратарь Трубин становится лучшим у Шахтера, и это о многом говорит. Колос переиграл лидера УПЛ по ударам в целом (7:5) и попаданиям в створ (5:3), что не может не удивлять.