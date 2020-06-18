Каштру поздравил Шахтер с победой в УПЛ

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру "смирился" с триумфом своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

"Когда проходишь такой долгий путь, начинаешь с самых низов карьеры... Становился со своими игроками чемпионом третьей лиги, второй... Но, действительно, впервые в карьере я пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги.

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Мы с нашим коллективом, с нашими болельщиками и администрацией практически достигли титула. Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Я всегда говорил: когда-то я стану чемпионом в Премьер-лиге, потому что очень много работал в течение карьеры. Впервые, когда появилась возможность, мы сможем это сделать, вне всяких сомнений. Это плоды усердной работы моих игроков и тренерского штаба. Футболисты заставляют расти тренеров, то, как профессионально они отдаются своему делу, что является обязательным для успеха клубов и тренеров.

Сейчас мы подходим к чемпионству, и нужно вспомнить администрацию, болельщиков, всех, кто работает в клубе – людей, которых не так видно, как нас, но они очень важны. Поздравляю всех с проведенной работой!" – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

В рамках 27-го тура УПЛ Шахтер будет принимать Александрию, если донецкий клуб победит, то гарантирует себе досрочное чемпионство в турнире.

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