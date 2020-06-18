Шахтар ризикує втратити тренера – асистент Каштру може повернутися у Спортінг

Тренерський штаб Луїша Каштру в Шахтарі може зазнати певних змін.

Один з помічників головного тренера донецького Шахтаря Філіпе Селіккая може змінити місце праці, повідомляє видання Record.

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35-річним наставником цікавиться Спортінг. Лісабонський клуб хоче запропонувати португальцю посаду головного тренера дубля.

До слова, Селіккая, який прийшов у Шахтар разом з Луїшем Каштру у червні 2019-го, вже мав досвід роботи зі Спортінгом: з 2015 по 2017 роки він був асистентом тренера команди U-19. Окрім лісабонців він тренував у Бенфіці команду U-15 і напівпрофесійний клуб Алмада.

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