toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІГОР СУРКІС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар ризикує втратити тренера – асистент Каштру може повернутися у Спортінг

19:36 - Читать на русском
Шахтар ризикує втратити тренера – асистент Каштру може повернутися у Спортінг
Філіпе Селіккая / ФК Шахтар

Тренерський штаб Луїша Каштру в Шахтарі може зазнати певних змін.

Один з помічників головного тренера донецького Шахтаря Філіпе Селіккая може змінити місце праці, повідомляє видання Record.

Каштру привітав Шахтар з перемогою в УПЛ

35-річним наставником цікавиться Спортінг. Лісабонський клуб хоче запропонувати португальцю посаду головного тренера дубля.

До слова, Селіккая, який прийшов у Шахтар разом з Луїшем Каштру у червні 2019-го, вже мав досвід роботи зі Спортінгом: з 2015 по 2017 роки він був асистентом тренера команди U-19. Окрім лісабонців він тренував у Бенфіці команду U-15 і напівпрофесійний клуб Алмада.

Колос – Шахтар: Коноплянка розчаровує, великі проблеми Каштру – 18-річний українець феєрить, екс-динамівці могли карати

blog_ava
Суркіс: Я не міг уявити, що при таких затратах Блохін приведе Динамо на 4-те місце
09:50
9516
Теги
Шахтар Шахтар Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Луїш Луїш Каштру
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Алавес
20:30
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук