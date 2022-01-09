Защитник Олимпиакоса и сборной Молдовы Олег Рябчук попал в сферу интересов Шахтера.

Рябчук оказался в интересах Шахтера, который может оформить трансфер уже летом, сообщает sportime.gr.

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Игрок выступает на позиции левого защитника и присоединился к Олимпиакосу прошлым летом из Пасуш Феррейры за 2 млн евро. Отметим, что 23-летний защитник – игрок сборной Молдовы и имеет гражданство Португалии.

В текущем сезоне Олег Рябчук провел 28 матчей за Олимпиакос во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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