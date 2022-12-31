"Горняки" готовы уже этой зимой оформить трансфер Давида Нереса, который дал согласие перебраться в Украину, сообщает todofichajes.com.

Шахтер хочет подписать Нереса – Аякс отклонил первое предложение

Аякс также не против ухода бразильца, который стал получать меньше игрового времени в этом сезоне. Наставник команды Эрик Тен Хаг даже добавил Нереса в трансферный список игроков, которых можно продать. Шахтер готов заплатить 15 млн. евро.

К слову, Давид провел 22 матча за Аякс в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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