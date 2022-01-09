Захисник Олімпіакоса та збірної Молдови Олег Рябчук потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Рябчук опинився у сфері інтересів Шахтаря, який може оформити трансфер вже влітку, повідомляє sportime.gr.

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Гравець виступає на позиції лівого захисника та приєднався до Олімпіакоса минулого літа з Пасуш Феррейри за 2 млн євро. Відзначимо, що 23-річний оборонець є гравцем збірної Молдови та має громадянство Португалії.

У поточному сезоні Олег Рябчук провів 28 матчів за Олімпіакос в усіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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