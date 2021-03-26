Шахтер может использовать Тайсона даже после перевода в дубль.

"Горняки" готовы досрочно отпустить опальную звезду в Интернасьонал, сообщает Globo Esporte.

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Шахтер давно охотится на 17-летнего защитника "колорадос" – Винисиуса Тобиаса. Интернасьонал требовал за свою жемчужину 10 млн евро, а дончане предлагали только 6. Контракт Тайсона завершается летом, но Шахтер может отпустить вингера уже сейчас, чтобы получить скидку на Винисиуса.

Напомним, ветеран выступает за "горняков" с 2013 года. В текущем сезоне Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Недавно звезду перевели в дубль из-за отказа выходить на замену.

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