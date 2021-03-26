Шахтер может отпустить Тайсона в Интернасьонал досрочно – "горняки" хотят скидку на жемчужину бразильцев
Шахтер может использовать Тайсона даже после перевода в дубль.
"Горняки" готовы досрочно отпустить опальную звезду в Интернасьонал, сообщает Globo Esporte.
Президент Интернасьонала раскрыл крайний предел зарплаты Тайсона – значительное уменьшение после Шахтера
Шахтер давно охотится на 17-летнего защитника "колорадос" – Винисиуса Тобиаса. Интернасьонал требовал за свою жемчужину 10 млн евро, а дончане предлагали только 6. Контракт Тайсона завершается летом, но Шахтер может отпустить вингера уже сейчас, чтобы получить скидку на Винисиуса.
Напомним, ветеран выступает за "горняков" с 2013 года. В текущем сезоне Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Недавно звезду перевели в дубль из-за отказа выходить на замену.
Каштру все, Шахтер бит бумерангом, Миколенко строго предупредили – Украина потеряла еврокубки и даже больше