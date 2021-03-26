Шахтар може використати Тайсона навіть після переведення в дубль.

"Гірники" готові достроково відпустити опальну зірку в Інтернасьйонал, повідомляє Globo Esporte.

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Шахтар давно полює на 17-річного захисника "колорадос" – Вінісіуса Тобіаса. Інтернасьйонал вимагав за свою перлину 10 млн євро, а донеччани пропонували лише 6. Контракт Тайсона завершується влітку, але Шахтар може відпустити вінгера вже зараз, щоб отримати знижку на Вінісіуса.

Нагадаємо, ветеран виступає за "гірників" з 2013 року. У поточному сезоні Тайсон провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Нещодавно зірку перевели в дубль через відмову виходити на заміну.

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