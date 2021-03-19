Каштру все, Шахтер бит бумерангом, Миколенко строго предупредили – Украина потеряла еврокубки и даже больше
Утренний экспертный разбор вчерашних полетов. Динамо и Шахтер синхронно пролетели мимо четвертьфинала Лиги Европы.
Четыре поражения с общим счетом 1:9. Все было ясно еще на прошлой неделе, но украинским грандам принадлежало спасать свою честь. Не удосужились даже на это. Хотя Вильярреал – только середняк Ла Лиги с девятью победами в сезоне. Рому язык не повернется назвать середняком Кальчо, но и от пьедестала она далеко.
От игры Шахтера и Динамо веяло безнадегой.
Шахтер: "В обороне – проходной двор"
Комментатор Кирилл Круторогов даже после матча возмущался запретом на присутствие болельщиков. Если бы это было только единственной проблемой Шахтера...
Журналист Олег Барков в своем Telegram подробно расписал ключевые эпизоды второго поражения Шахтера.
Скаут Алекс Великих копает глубоко: вина лежит на всех – от Каштру до руководства клуба.
Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко предполагает серьезную перестройку.
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло отмечает еще и судейский аспект.
Закрепим пройденный материал мемами от Михаила Юхименко и Брутального футбола.
Динамо: "Жерсон – сбитый летчик, Миколенко – перепуганный"
В первом тайме Олег Барков отметил лишь одно принципиальное отличие между Динамо и Шахтером.
Несмотря на поражение, Сергею Тищенко есть за что поблагодарить Луческу.
Ветеран телевизионной спортивной журналистики Руслан Свирин также не видит причин уничтожать столичную команду.
Категорически не согласен с предыдущими спикерами Иван Вербицкий, бывший автор Футбол 24.
Критика от Вячеслава Заховайло.
Болельщицкое сообщество Druzi Dynamo: почему бы не порадоваться за хорватов?
Голы Вильярреала глазами Брутального футбола.
Итог: теперь Лигу чемпионов нужно заслужить
Игорь Цыганик делает вывод – наш провал закономерен.
Обозреватель Трибуны Александр Сажко – более развернуто.
И еще раз вдумайтесь: Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь придется жить в новой реальности.
Вильярреал – Динамо: Киев получает путеводитель ЛЕ – болезненное шоссе в ад для команды Луческу, или "Да вышел, нах*р"