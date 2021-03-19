Четыре поражения с общим счетом 1:9. Все было ясно еще на прошлой неделе, но украинским грандам принадлежало спасать свою честь. Не удосужились даже на это. Хотя Вильярреал – только середняк Ла Лиги с девятью победами в сезоне. Рому язык не повернется назвать середняком Кальчо, но и от пьедестала она далеко.

От игры Шахтера и Динамо веяло безнадегой.

Шахтер: "В обороне – проходной двор"

Комментатор Кирилл Круторогов даже после матча возмущался запретом на присутствие болельщиков. Если бы это было только единственной проблемой Шахтера...

Журналист Олег Барков в своем Telegram подробно расписал ключевые эпизоды второго поражения Шахтера.

Скаут Алекс Великих копает глубоко: вина лежит на всех – от Каштру до руководства клуба.

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко предполагает серьезную перестройку.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло отмечает еще и судейский аспект.

Закрепим пройденный материал мемами от Михаила Юхименко и Брутального футбола.

Динамо: "Жерсон – сбитый летчик, Миколенко – перепуганный"

В первом тайме Олег Барков отметил лишь одно принципиальное отличие между Динамо и Шахтером.

Несмотря на поражение, Сергею Тищенко есть за что поблагодарить Луческу.

Ветеран телевизионной спортивной журналистики Руслан Свирин также не видит причин уничтожать столичную команду.

Категорически не согласен с предыдущими спикерами Иван Вербицкий, бывший автор Футбол 24.

Критика от Вячеслава Заховайло.

Болельщицкое сообщество Druzi Dynamo: почему бы не порадоваться за хорватов?

Голы Вильярреала глазами Брутального футбола.

Итог: теперь Лигу чемпионов нужно заслужить

Игорь Цыганик делает вывод – наш провал закономерен.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко – более развернуто.

И еще раз вдумайтесь: Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь придется жить в новой реальности.

Страница автора в Facebook

Вильярреал – Динамо: Киев получает путеводитель ЛЕ – болезненное шоссе в ад для команды Луческу, или "Да вышел, нах*р"