"Мы не собираемся делать ничего безумного, ситуация далека от идеальной. У нас есть переговоры, но пока ничего не решено. У Тайсона есть контракт с Шахтером, но между ним и клубом сложилась непростая ситуация. Мы должны подождать, чтобы увидеть развитие событий.

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Мы установили, что предложенная Тайсону сумма не будет превышать 650 тысяч реалов (99 тысяч евро). Это хорошая зарплата, но далека от того, что он зарабатывает сейчас (250 тысяч в месяц по неофициальным данным). Мы знаем, что он хочет вернуться в Интер, и я уже сказал, что с деньгами проблем не будет", – цитирует Барселуша Goal.

Напомним, Шахтер перевел Тайсона в дубль из-за отказа выходить на замену. Летом контракт бразильца заканчивается, поэтому его можно забрать свободным агентом.

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