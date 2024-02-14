Шахтер встретится с Марселем в первом матче плей-офф Лиги Европы 2023/24. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Марсель состоится в четверг, 15 февраля, в 19:45 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге Европы за рубежом. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

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Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов и перешел в Лигу Европы. "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках. Марсель получил второе место в сложном квартете с Брайтоном.

Шахтер – Марсель: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Шахтер все матчи проводит на чужбине и не может рассчитывать на фаворитизм даже в номинально домашних поединках. Авторитетная контора Bwin на успех "горняков" выставила коэффициент 3.1. Победа Марселя оценена в 2.25, а ничья – 3.4.

Первый матч дуэли ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) у Bet365 можно поставить с коэффициентом 1.95, а на соответствующий тотал меньше – за 1.85. Голов больше всего ждут от Обамеянга (2.75) и Сикана (3.1).

Шахтер дважды обыграл Марсель на пути к триумфальному Кубку УЕФА-2008/09. За французов недавно выступал Руслан Малиновский. Команда Рино Гаттузо занимает 8 место в чемпионате Франции и не знает побед с декабря.

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