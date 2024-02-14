Шахтар зустрінеться з Марселем у першому матчі плей-офф Ліги Європи 2023/24. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Марсель відбудеться у четвер, 15 лютого, о 19:45 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі Європи за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

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Шахтар посів третє місце у групі Ліги чемпіонів і перейшов у Лігу Європи. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках. Марсель отримав друге місце у складному квартеті з Брайтоном.

Шахтар – Марсель: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Шахтар всі матчі проводить на чужині та не може розраховувати на фаворитизм навіть у номінально домашніх поєдинках. Авторитетна контора Bwin на успіх "гірників" виставила коефіцієнт 3.1. Звитяга Марселя оцінена в 2.25, а нічия – 3.4.

Перший матч дуелі очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) у Bet365 можна поставити з коефіцієнтом 1.95, а на відповідний тотал менше – за 1.85. Голів найбільше чекають від Обамеянга (2.75) та Сікана (3.1).

Шахтар двічі обіграв Марсель на шляху до тріумфального Кубка УЄФА-2008/09. За французів нещодавно виступав Руслан Маліновський. Команда Ріно Гаттузо посідає 8 місце в чемпіонаті Франції та не знає перемог з грудня.

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